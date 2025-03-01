Accident à Fass Ngom : 28 blessés dont 8 graves, aucun décès

Vingt-huit personnes ont été blessées, dont huit grièvement, dans un accident de la route survenu ce jeudi à hauteur de la commune de Fass Ngom (nord), a appris Ndarinfo.



Il s’agit du dérapage d’un minicar de transport en commun. Contrairement à certaines informations diffusées sur les réseaux sociaux, aucun décès n’a été enregistré, ont précisé les mêmes sources.



Les blessés ont été évacués au Centre hospitalier régional de Saint-Louis.





