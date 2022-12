Accès aux soins de qualité : Onu Femmes enrôle le REFAN dans la CMU – vidéo

24/12/2022 10:32

En marge de la capitalisation des activités du Projet d'Appui aux Femmes dans l'Agriculture Durable (PAF/AgriFeD), le Réseau des femmes agricultrices du Nord (REFAN) a signé une convention avec l’Agence de la Couverture Maladie Universelle (CMU). Une première démarche a permis d’enrôler 6.000 membres de cette organisation qui compte plus de 16.000 adhérentes à travers le pays. Un important pas pour ONU Femmes travaille à améliorer les conditions de vie de ces productrices ainsi qu’à développer leurs techniques culturales et multiplier leurs rendements. C’est au fil du programme "Approches transformatives pour reconnaître, réduire et redistribuer le travail domestique non rémunéré dans les programmes d'autonomisation économique des femmes" ("Programme 3R") que cet important jalon a été posé.