Accès à l’eau et à l’énergie pour l’alimentation : le WE4F en tournée dans la vallée (vidéo)

Une mission du programme des innovations dans l’agriculture et la production alimentaire protègent le climat (WE4F) a entamé, hier, une tournée dans la vallée du fleuve en vue de présenter ses solutions durables aux producteurs. Après une rencontre avec le gouverneur de région et le directeur de la Société d'Aménagement et d'Exploitation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal (SAED), l’équipe s’est rendue à Ross-Béhio pour des échanges avec les producteurs.

Il faut noter que le projet apporte la contribution de l’Allemagne à l’initiative internationale « Accès à l’eau et à l’énergie pour l’alimentation – un grand défi » (Water and Energy for Food (WE4F) – A Grand Challenge).



WE4F est une initiative commune du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), du ministère des Affaires étrangères du royaume des Pays-Bas, de l’Agence suédoise de développement (Sida) et de l’Agence de développement des États-Unis (USAID).



L’initiative encourage le développement et la diffusion d’approches innovantes et économiques visant à l’emploi de technologies et d’innovations respectueuses du climat et économes en énergie et en eau. Elles doivent être plus largement diffusées dans le secteur agricole et agroalimentaire des pays en développement et émergents.



L’initiative est mise en œuvre par plusieurs pôles régionaux. Cette approche décentralisée permet d’assurer la présence locale de ces pôles, d’améliorer les échanges régionaux et de concevoir les activités en fonction des spécificités du contexte local. Des concours régionaux sont organisés pour choisir des entreprises qui bénéficient ensuite, en tant qu’innovateurs, d’un soutien financier et technique.



Le programme se concentre sur cinq champs d’action : le renforcement des compétences des innovateurs sélectionnés, le développement des compétences des utilisateurs, l’amélioration de l’accès à des financements adéquats, l’amélioration du cadre politique et sectoriel et le renforcement des échanges techniques régionaux et mondiaux.



La coordination de la contribution allemande est assurée par le siège de Bonn de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Le projet est mis en œuvre par deux pôles régionaux en Afrique de l’Est et Afrique de l’Ouest.