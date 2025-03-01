Abu Dhabi : Ousmane Sonko reçu par le vice-président des Émirats arabes unis

Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a été reçu mercredi à Abu Dhabi par Cheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan, vice-président des Émirats arabes unis, dans le cadre d’une visite officielle de six jours qu’il effectue dans ce pays du Golfe.



La rencontre s’est tenue à la résidence du responsable émirati. Selon une source officielle sénégalaise, les deux hommes ont échangé sur plusieurs axes de coopération entre le Sénégal et les Émirats arabes unis, notamment dans les domaines de l’investissement, de l’énergie, des infrastructures et des technologies.



Cheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan, également ministre des Affaires présidentielles, est président de la Banque centrale et de l’Autorité d’investissement des Émirats. Il est par ailleurs connu comme le propriétaire du club de football anglais Manchester City.



À la suite de ce tête-à-tête, le Premier ministre sénégalais a eu plusieurs audiences avec de hauts responsables de groupes émiratis opérant dans des secteurs stratégiques comme les mines, l’énergie et le numérique.



La délégation sénégalaise comprend plusieurs membres du gouvernement, dont Ahmadou Al Aminou Lo, ministre auprès du président de la République, Yassine Fall, ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Birame Soulèye Diop (Énergie, Pétrole et Mines), Abdourahmane Sarr (Économie, Plan et Coopération), Cheikh Diba (Finances et Budget) et Alioune Sall (Communication, Télécommunications et Numérique).



Il s’agit du troisième déplacement hors du continent africain pour Ousmane Sonko depuis sa nomination à la primature, après des visites en Chine et en Turquie.



