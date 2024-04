Absence du Gouvernement : Ce qu'en pense le Pds

07/04/2024 21:24

Le porte-parole du Parti démocratique sénégalais (Pds) a tenu à apporter des clarifications sur l’absence de libéraux dans le nouveau gouvernement.



Dans le gouvernement formé par le premier ministre Ousmane Sonko, vendredi dernier, il n’y a pas de membres du parti démocratique sénégalais (Pds). Un fait sur lequel la formation politique de Me Abdoulaye Wade a tenu à apporter des clarifications.



«Le PDS a soutenu sans conditions la coalition Diomaye : pour la rupture, la justice et l’équité sociale, le Progrès Social et économique. Par conséquent, toute autre spéculation autour de la participation ou pas de notre Parti dans le Gouvernement, est hors saison», a indiqué Bachir Diawara, nouveau porte-parole du parti.



Le Pds reste attaché à sa ligne et ses principes, dit-il, non sans préciser : «Il n’y a aucun nuage entre nous et les alliés sur la question. Fort de son expérience et de son parcours, le Pds ne manquera pas d’apporter sa contribution sur d’autres questions stratégiques».