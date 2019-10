Absence de politique d’éducation inclusive : Le Sénégal est très loin de l'ODD 4.5

Dans le cadre du projet «Partenariat Mondial pour l’Education : Contribuer à l’éducation pour la transformation sociale au niveau régional et global», un atelier sur l’état des lieux de la mise en œuvre de la cible 4.5 de l’ODD4 s’est tenu hier, lundi 28 octobre. Il ressort des débats que l’absence d’une approche holistique pour la prise en charge de l’éducation inclusive est partie pour freiner l’atteinte de l’objectif de développement durable (Odd) n°4, notamment dans sa cible 4.5.