Abrogation de la loi d'amnistie : TAS va déposer une proposition de loi ce mardi

18/02/2025 07:07

Le député et président de la République des Valeurs (RV) prévoit de déposer ce mardi une proposition de loi à l'Assemblée nationale visant à abroger la loi d’amnistie relative aux événements survenus entre 2021 et 2024.



Selon le parlementaire, il est temps de poser un acte fort, attendu par les Sénégalais épris de justice, face aux atrocités commises au Sénégal ces dernières années. Ces actes, qui relèvent de crimes graves, ne sauraient rester impunis.



« Une nation ne progresse que dans la Vérité et la Justice », a-t-il déclaré sur sa page Twitter.