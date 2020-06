Aboubacry SOW exhorte les producteurs à emblaver plus en hivernage

Les producteurs de la Vallée sont invités à emblaver le maximum de superficies une fois en campagne hivernale. L'invite est du Directeur Général de la Saed en visite avant-hier, jeudi 11 juin, dans plusieurs casiers et périmètres rizicoles du département de Podor. Aboubacry Sow y était pour évaluer la campagne de saison sèche chaude 2020 qui est en phase de récolte. Le renouvellement des aménagements et équipements agricoles restent la grande préoccupation des producteurs qui ont été rassurés finalement par le patron de la Saed