Abdourahmane Diouf prédit le chaos : "Le Sénégal n’est plus gouverné"

30/05/2022 08:31

Il semble prédire le chaos au Sénégal, face à cette succession de drames. Pour Abdourahmane Diouf, coordonnateur de la coalition Aar Sénégal, avec la démarche du Conseil constitutionnel et le flou sur le un 3e mandat, le pire est à craindre. Il était l’invité de l’émission « Grand oral » de Rewmi Fm.