Abdoulaye DIAW, le Virus du ballon rond, ses mémoires dédiés au football

07/07/2021 10:20

Le comité Sargal Abdoulaye Diaw, présidé par Moustapha Fall Ché, rend hommage ce vendredi au doyen du journalisme sportif sénégalais et africain, les 9 et 10 juillet prochain à Dakar.