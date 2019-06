Abdoul MBAYE réagit à la confirmation de KASSE: « Aliou SALL a donc menti.…»

Abdoul Mbaye n'a pas perdu de temps pour réagir à la sortie de Elhadj Hamidou Kassé. En effet, dans un entretien diffusé sur Tv5 Monde, le porte-parole de la présidence a déclaré qu’Agritrans de Aliou Sall a bien reçu les 250 000 dollars de Petrotim. Ce, alors que le frère du chef de l’Etat affirmait tout le contraire. L’ancien Premier ministre ne les a pas ratés.



«Si Hamidou Kassé avait toute sa tête sur le plateau de Tv5, on sait désormais que Aliou Sall a bien reçu les 250 000 dollars versés par Frank Timis. Le frérot a donc menti. Mais on serait en consultance agricole et non de gaz et pétrole. Le peuple veut la vérité! Un demi-mensonge ne répare pas un mensonge.», a-t-il déclaré dans une tribune qu’il a rendue publique ce jeudi.



SENEWEB