Abdoul MBAYE : Macky SALL "n'est pas magnanime, il est méchant".

Le leader de L'Alliance pour la citoyenneté et du travail (Act), Abdoul Mbaye, est très pessimiste quant aux possibilités de voir Khalifa Sall bénéficier d’une grâce présidentielle. Pour lui, le chef de l’Etat effectue toujours des calculs politiques.



«Jusqu'à la preuve du contraire, je considère que Macky ne va pas gracier Khalifa Sall. Il n'est pas magnanime, il est méchant. En plus il y a les enjeux de la présidentielle de 2024, et la chasse aux candidats n'est pas fermée", a déclaré Abdoul Mbaye. Il était l’invité de l'émission «Jury du dimanche»



Pour lui, le chef de l’Etat «cherche à soigner ses arrières». «De plus, nous sommes dans un contexte où les membres du Parti Socialiste (Ps) cherchent à se réconcilier. Macky ne prendra pas le risque de gracier Khalifa Sall», a-t-il précisé.



SENEWEB