Abass Fall succède à Barthélemy Dias à la tête de la mairie de Dakar

Le conseil municipal de Dakar a porté lundi son choix sur Abass Fall comme nouveau maire de la capitale sénégalaise, au terme d’une session marquée par de fortes tensions politiques.



Soutenu par le parti Pastef, M. Fall a recueilli 49 voix, devançant sa principale rivale Ngoné Mbengue (30 voix) ainsi que d’autres candidats.



Il succède à Barthélemy Dias, dont la démission reste toutefois contestée devant la Cour suprême.



Le scrutin, supervisé par le préfet de Dakar, intervient dans un contexte de recomposition des équilibres politiques locaux. Les recours introduits devant la justice laissent planer une incertitude sur la stabilité de ce nouveau leadership municipal.



