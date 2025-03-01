Abass Fall confirme son départ prochain du ministère de l’Emploi

Abass Fall a été élu ce lundi maire de la capitale sénégalaise. Actuel ministre de l’Emploi, il détient désormais deux fonctions majeures, mais a assuré qu’il se départira rapidement de l’une d’entre elles.



« Je l’ai toujours dit : je ne suis pas d’accord avec le cumul de postes, même si la loi le permet. Conformément à ce que nous avons promis aux Sénégalais, je ne vais pas cumuler mon poste de ministre avec celui de maire de Dakar », a déclaré le nouvel édile à l’issue du scrutin.



Abass Fall a indiqué qu’il prendra dans les prochains jours les dispositions nécessaires pour se libérer de ses fonctions gouvernementales, ajoutant que le Premier ministre et le président de la République acteront ensuite officiellement son départ.



Le nouveau maire a également promis une gestion ouverte et inclusive de la ville : « Il n’y aura pas de chapelles politiques à la mairie de Dakar. »



