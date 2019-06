Aar li nu bokk : Jamra n'a pas quitté le front

Imam Kanté s’est retiré ce mardi de la plateforme « Aar li nu bokk ». Une décision qui n’a pas été suivie par Jamra dont il est membre. Dans un communiqué parvenu à Seneweb, l’Ong fait savoir qu’elle ne quitte pas la plateforme et réitère sa confiance aux acteurs de cette initiative.



«C'est par le biais d’Imam Kanté, avec qui JAMRA a toujours entretenu d'excellentes relations de confiance, fraternelles et amicales, que JAMRA a rejoint la Plateforme ‘Aar li ñu bokk’ le 11 juin, informe l’Ong dans un communiqué. Si aujourd'hui Imam Kanté annonce son retrait de la Plateforme, JAMRA ne peut qu’en pendre acte et respecter cette décision souveraine du frère Imam Ahmadou Makhtar Kanté.»



Néanmoins, JAMRA réaffirme son ancrage dans «Aaa li ñu bokk». Réitérant sa confiance aux membres de la plateforme tout en les exhortant à rester légalistes et à inscrire leurs actions toujours dans une démarche pacifique, républicaine et respectueuse des lois et des institutions du Sénégal.