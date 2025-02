AUX ORIGINES D’UN NOM : La magnifique histoire de Ndar

25/02/2025 09:00

À plus de 300 ans d’existence, Saint-Louis, cette île inhabitée vers les années 1628 est devenue l’objet de plusieurs convoitises par toutes les puissances coloniales. D’abord avec l’arrivée des Normands en 1638. Elle fut un comptoir de commerce, puis une petite bourgade à la fin du 18e siècle, pour devenir une ville à la fin du 19e siècle. Lieu de convergence des sahéliens, centre de négoce de l’or, de l’ivoire et de la gomme, carrefour des voies transsahariennes, maritimes et fluviales, la ville de Saint-Louis, belle et riche avec sa magnifique et longue histoire a été élevée au rang du patrimoine mondial de l’humanité. L’histoire glorieuse de Saint-Louis assure l’avenir de toute une génération. Notre correspondante particulière dans la vieille ville s’est intéressée sur l’origine du mot Ndar. Toute une histoire.