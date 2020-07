AUTOSUFFISANCE EN LAIT : À DAGANA, les bonnes perspectives d’un partenariat entre la DER et la LDB (vidéo)

Après une première phase réussie, la Délégation générale à l’Entrepreneuriat rapide des Femmes et des Jeunes (DER/ FJ) a lancé, hier, un second programme d’appui à la formalisation de mini-fermes implantées dans le département de DAGANA. Vingt-cinq (25) nouveaux bénéficiaires seront accompagnés avec un financement individuel de 2.800.000 FCFA. À terme, la DER envisage d’encadrer 100 fermes dans la zone. Une contractualisation avec La Laiterie du Berger (LDB) permettra de lutter contre la transhumance risquée des acteurs en plus de développer leurs retombées.