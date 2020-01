AUTONOMISATION DE LA FEMME : Ndèye Saly Diop DIENG remet 100 millions FCFA et des équipements de productions aux GPF de Saint-Louis (vidéo)

Dans le cadre d’un programme national d’animation économique, la ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants a tenu, samedi, une forte mobilisation avec les actrices de développement du département de Saint-Louis. Une occasion saisie par Mme Ndèye Saly Diop DIENG pour remettre officiellement une enveloppe de 100 millions FCFA à des groupements professionnels issus des 5 communes du département.



Des lots d’équipement de production et d’allègement des travaux comprenant trois kits-cuisines, six moulins à mil, 3 congélateurs, des kits agricoles et des écumeuses ont été également offerts aux Femmes.



Cet appui provenant du fonds national d’entrepreneuriat féminin « s’inscrit dans la matérialisation de la vision du président Macky SALL de renforcer les championnes émergentes déjà crées et de vulgariser de la culture de l’entrepreneuriat », a indiqué Mme DIENG.



« Il leur permettra d’optimiser leur talent et leur potentiel en vue de devenir de véritables actrices de changements positifs », a-t-elle ajouté. À la suite de la remise symbolique, la grille de répartition sera définie par le Préfet du département en concertation avec les organisations féminines.