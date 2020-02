AUJOURD’HUI : 25 février 1855, Faidherbe brûle 25 villages du Walo et s’empare du Royaume

La conquête du Waalo, ne sera pas une promenade de santé pour l’Empire colonial français. Au milieu du 19ème siècle, alors que le royaume du Waalo fait allégeance à l’émir du Trarza (Mauritanie), par ailleurs marie de la Réine Djeumbeut Mbodj, Faidherbe se résout de s’emparer de cette partie stratégique afin d’agrandir la colonie du Sénégal. Après moult heurts, et face à la menace qui pèse sur les activités de sa colonie, il attaque ledit royaume le 25 février 1855 à partir de Diouboulou. Nder et ses environs seront mis sens dessus-dessous et 25 villages incendiés par Faidherbe et ses hommes.