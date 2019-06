ASSTEL 2 : des résultats probants à l’heure du bilan (vidéo)

Bénéficiaires du projet, partenaires financiers, maires et représentants de collectivités territoriales ont pris part, mercredi, à l’atelier de clôture de la phase 2 du projet d'Accès aux services et structuration des éleveurs laitiers (ASSTEL). Après 3 ans d’exécution, des innovations structurantes sont apportées à cette dynamique partenariale visant à développer de manière substantielle de la filière Lait dans le département de DAGANA et de PODOR. Le programme renforce davantage la sécurité alimentaire et une résilience des exploitations familiales d’élevage dans ces deux localités. Les parties prenantes magnifient les acquis à travers cette vidéo …