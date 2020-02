ASSISTANCE À LA FAMILLE DE MAME RAWANE NGOM : Ibrahima DIAO exprime sa reconnaissance à Mansour FAYE

Au lendemain du deuil de notre vénère Khalif El Hadj Lamine NGOM, qu' Allah l'accueille au paradis Firdaws, en mon nom propre et celui de la famille de Mame Rawane NGOM, nous témoignons toute notre reconnaissance au ministre Mansour FAYE, coordonnateur départemental de l’Alliance pour la République (APR) de Saint Louis pour son appui significatif en cette douloureuse circonstance.



De son lit d'hôpital jusqu'à sa dernière demeure, il a toujours été aux côtés du Khalif. La famille de Fass Ngom, Mpal et tous ses talibés d’ici et de la diaspora, sensibles à cette solidarité, vous remercie infiniment et prient pour votre réussite politique et sociale.



Amine Barke Mame Rawane NGOM

Ibrahima DIAO, Coordonnateur APR Fass Ngom