ASER assigne Askia Assurance pour 2,2 milliards FCFA

La Société nationale d’électrification rurale (ASER) a assigné en justice la compagnie Askia Assurance, réclamant un montant total de 2,241 milliards de francs CFA.



Le différend est lié au marché d’électrification Kolda–Vélingara, signé le 29 juillet 2013 avec Kolda Energy et résilié en avril 2021 pour manquements. Malgré une subvention initiale de 5,59 milliards FCFA, le projet a viré au contentieux.



Selon l’ASER, Askia Assurance retient depuis quatre ans une garantie d’exécution estimée à 1,74 milliard FCFA, malgré plusieurs mises en demeure restées sans suite. L’agence réclame en outre 500 millions FCFA supplémentaires pour « résistance abusive », et a été autorisée à saisir les comptes de l’assureur.



L’affaire sera examinée prochainement devant le tribunal compétent.



