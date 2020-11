ARRÊT DES TRAVAUX DE RÉNOVATION DE LA GRANDE MOSQUÉE : l’Imam ratib de Saint-Louis, inquiet, interpelle le président Macky SALL (vidéo)

Quatre ans après la pose de la première pierre des travaux de rénovation de la grande mosquée de Saint-Louis, les choses sont toujours à la traine. Les promesses de sa réfection et de l’édification d’une bibliothèque de grande capacité faites par le chef de l’État semblent s’estomper, au fil des années. L’étroitesse des lieux indispose les fidèles dans leurs pratiques cultuelles. Les dames, bien lésées, sont contraintes de se confiner dans un coin de l’édifice religieux. Une situation que regrette l’Imam ratib Cheikjh Ahmed Tidjane DIALLO. Profitant de la prière du vendredi a tenu à exprimer ses vives inquiétudes. « Nous entendons de part et d’autre, des financements et des achèvements des moquées. Pourtant, nous sommes prioritaires », a-t-il indiqué. « Ce lieu de culte est le véritable patrimoine des musulmans de NDAR. En vérité, c'est l'unique et seul bien que nous possédons", a confié l'Imam dans cette déclaration recueillie par NDARINFO. « Ne savons que le président Macky SALL ne nous a pas oubliés. Mais, ne tenons à lui faire part, ici, de la situation difficile que nous vivons », a-t-il ajouté. Suivez l’intégralité de son allocution