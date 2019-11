ARCHIVE - Retour sur la visite de Mahmoud Khalil Al Hosary à Saint-Louis en 1974 (vidéo)

Extrait de la cérémonie de clôture de la tournée du président des récitateurs de Coran du monde à Saint-Louis en 1974. Mahmoud Khalil Al Hosary faisait alors sa première tournée au pays de la Téranga. D’éminentes personnalités religieuses de NDAR avaient pris part à cette rencontre solennelle empreinte de ferveur. L’honneur a été remis à Serigne El Hadj Madior CISSÉ d’adresser des remerciements et d’hommages à l’érudit égyptien. Dans son allocution, il avait fait mention de la joie qu’éprouvait la communauté musulmane d’accueillir ce pionnier de la récitation en évoquant. Dans un arabe éloquent, Serigne Madior avait magnifié la beauté de l’élocution de Hosary laissée à la postérité, imitée à travers le monde. Au terme de son discours, Mahmud Khalil Hosary a fait part de son émotion en lui renvoyant toute sa satisfaction … Auparavant, Al Hosary avait gratifié à l’assistance, lors de son arrivée, une lecture de la sourate « Achuura »( la consultation) par la méthode « Warsh » plus répandue en Afrique du Nord. Faisant preuve d’une grande humilité, le spécialiste du Tajwid se présentait comme « un serviteur du coran ». Il avait par ailleurs insisté sur la nécessité de promouvoir la maitrise de la langue arabe « parole du livre divin et des gens du paradis » en exprimant son engagement de travailler dans ce sens, avec Serigne El Hadj Madior CISSÉ.