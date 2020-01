APR : Le mandat de Macky Sall épuisé depuis 6 ans, selon Moustapha Diakhaté.

L'ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar (Bby) a accordé un entretien au journal Tribune repris par Seneweb.



Interpellé sur la non structuration de l'Alliance pour la République (Apr) dont il est un responsable.



Moustapha Diakhaté martèle : "Il nous faut avoir un parti fort puisque l'Apr est la colonne vertébrale de la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais, à vrai dire, les statuts et le règlement intérieur ne sont pas du tout respectés. Par exemple, le mandat de Macky Sall à la tête de l'Apr a expiré depuis au moins six ans. C'est vous dire qu'il faut travailler à faire avancer la démocratie à toutes les échelles".