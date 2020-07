APR : Cissé Lo exclu !

La Commission de discipline de l'Apr "prononce l'exclusion définitive de Moustapha Cissé Lô des rangs de l'Alliance pour la République et avertit fermement tout camarade qui adopterait des comportements et des propos à même de ternir l'image du parti ou de jeter le discrédit sur les institutions de la république", a-t-on écrit dans le communiqué signé par le Secrétariat exécutif national de l'Apr.





Secrétariat Exécutif National



Commission de Discipline

Présents :



1- Monsieur Abdoulaye Badji

2- Monsieur Oumar Gueye

3- Monsieur Abdou Mbow

4- Madame Awa Gueye

5- Monsieur Abdoulaye Daouda Diallo

6- Monsieur Abdourahmane Ndiaye

7- Monsieur Benoit Sambou



- Vu les articles 3, 4, 14, 19, et 20 des statuts de l’Alliance Pour la République

- Vu les articles 25 et 26 du règlement intérieur de l’Alliance Pour la République

- Constatant l’attitude du camarade Moustapha Cissé Lo dont les propos empreints d’une indécence que récusent la morale et la bienséance sociale, ont fini de heurter la conscience des populations,

- Constatant la propension de camarades du Parti à s’épancher dans les médias par des propos injurieux ou calomnieux

- Attendu que par ces faits, ils entachent gravement l’image du Parti.



Par ces motifs,

La commission de discipline, après avoir délibéré, à l’unanimité :

- Prononce l’exclusion définitive de Moustapha Cissé Lo des rangs de l’Alliance pour la République ;

- Avertit fermement tout camarade qui adopterait des comportements et des propos à même de ternir l’image du parti ou de jeter le discrédit sur les institutions de la république.



Fait à Dakar, le 06 juillet 2020

Pour le Président du Parti

Le Président de la commission

Abdoulaye BADJI