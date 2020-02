AMÉLIORATION DE LA FONCTIONNALITÉ DES ÉCOLES : l'ONG Radi outille les comités de gestion

Après des sessions de formation destinées aux enseignants et aux directeurs d’écoles de Saint-Louis, l’Ong Radi (Réseau Africain pour le Développement Intégré) a ouvert, jeudi, un atelier de trois jours au profit des comités de gestion. Ces renforcements de capacités visent à contribuer à l’amélioration de la gouvernance, de la fonctionnalité et de l’accès aux écoles », a renseigné Mamour NGALANE, le coordonnateur de ce projet soutenu par BP.



« Le travail de ces acteurs sera décisif pour la bonne marche des établissements scolaires », a-t-il dit. Au total, 150 personnes sont mobilisées pour ces échanges. Au même moment, une session similaire est organisée pour une cinquantaine de membres du district de GANDIOL.



Cheikh Yaba DIOP, l’Inspecteur de l’Éducation et de la Formation de Saint-Louis s’est réjoui de l’initiative en évoquant les « thématiques très intéressantes et diversifiées » proposées aux participants.



« Les concepts liés aux changements climatiques seront revisités et les modalités d’élaboration des Plans d’action Volontaristes et de la mise en œuvre des paquets de services intégrés seront abordées », indique l’inspecteur.



Il faut rappeler que dans le cadre du Programme d'Amélioration de la Qualité, de l'Équité et de la Transparence du secteur de l'Éducation et de la Formation (PAQUET), l’accès est fortement mis sur la déconcentration et décentralisation. Cette vision s’est traduite par la mise en place des gouvernements scolaires. Pour l’Inspecteur, une maitrise des enjeux liés à l’école est cruciale pour l’atteinte des objectifs.



NDARINFO.COM