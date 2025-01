AL BAYAAN du 23 janvier 2025 : l'infinie miséricorde divine ( suite)

24/01/2025 07:30

Dans cette émission, Al Bayaan explore à nouveau la thématique de l'infinie miséricorde divine à travers des récits prophétiques emblématiques tels que ceux d'Ibrahim, Youssouf, Moussa et Insa. Serigne Al Hadji Mohsine DIOP met en lumière des versets coraniques illustrant la grande absolution qu'Allah accorde aux pêcheurs désireux de se réformer et d'adopter un chemin de transformation personnelle. Cependant, il souligne la grave menace qui pèse sur ceux qui, poussés par leurs passions, persistent dans le péché, rappelant ainsi l'importance d'un engagement sincère vers le changement et la repentance.