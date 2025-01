AL BAYAAN : Repartir à zéro quelle que soit l'ampleur des fautes

30/01/2025 20:40

Dans cette émission AL BAYAAN du 30 janvier 2025, El Hajd Mohsine DIOP nous dévoile les clés essentielles de la repentance en Islam. À travers une analyse profonde, il explore la miséricorde divine et guide les fidèles et trace le chemin de la rédemption. Notre éminent professeur explique comment Allah, dans Son infinie bonté, offre à chacun l'opportunité de repartir à zéro, quelle que soit l'ampleur des péchés commis. Une émission enrichissante qui apporte espoir et conseils pratiques pour tous ceux qui souhaitent sincèrement se rapprocher d'Allah.