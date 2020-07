AIDA NDIAYE, MATRONE DE BOPPU THIOR : " Il m’est arrivé, mainte fois, d’accoucher des femmes dans une pirogue"

Habitante de Boppu Thior, une île qui manque de tout, la matrone Aida Ndiaye accouche bénévolement, depuis plus de 20 ans, les femmes insulaires. Elle raconte, dans cette interview, les difficultés qu’elle rencontre pour exercer sa passion dans cette île où des femmes mettent au monde dans des pirogues, en cours d’évacuation vers l’hôpital de Saint-Louis.