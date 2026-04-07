AIBD : Le chef de la transfusion du CNTS arrêté avec des traces d'opium et de THC

07/04/2026

Le Dr Serigne Mourtalla Guèye, chef du service de la Transfusion, a été interpellé à l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) en provenance de Paris via Casablanca. Faisant l'objet d'une « opposition » émise par la Brigade de recherches de Keur Massar depuis le 27 mars, le praticien a été retrouvé dans un état de somnolence profonde après avoir inhalé un produit contenu dans une bouteille étiquetée « Rodman », selon Libération.





L'intervention de la Cellule anti-trafic (Cat), sollicitée par le médecin du Samu de l'AIBD, a permis de découvrir des traces d'opium et de THC (cannabis) dans l'organisme du responsable. Face à l'émoi suscité, la direction du CNTS a tenu à rassurer l'opinion publique, affirmant que « la sécurité du sang au Sénégal demeure pleinement garantie » malgré cette situation.



La garde à vue du Dr Guèye a été prolongée pour les besoins de l'enquête.





MS/NDARINFO



