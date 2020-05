ABY DIALLO, UNE DES PREMIERES FEMMES COMMISSAIRES DE POLICE : " J’avais envie de faire en sorte que ce corps, une fois ouvert aux femmes, ne soit plus refermé"

Présidente de l’Association des juristes sénégalaises (Ajs), Aby Diallo, poursuit son combat pour la reconnaissance des droits des femmes. Un pari engagé alors qu’elle était dans la Police nationale. En fait, elle fut une des premières femmes à la tête de ce corps. Ses batailles d’aujourd’hui prolongent ses combats d’hier. Entretien.