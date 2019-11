ABDOULAYE DIAW CHIMERE, ANCIEN MAIRE DE SAINT-LOUIS : « Le transfert de la capitale à Dakar m’a fait trop mal »

« L’attachement que les populations de Saint-Louis ont pour ma modeste personne est réciproque. Je garde d’excellentes relations avec eux. J’ai une reconnaissance sans limite pour ces habitants. » C’est le témoignage fait par l’ancien maire de Saint-Louis, Abdoulaye Diaw Chimère, à l’endroit des populations de l’ancienne capitale. « Je suis là à Dakar mais tout mon cœur se trouve à Saint-Louis, quand je m’y rends, je vis une autre vie, même pas comparable à celle de Dakar… ». Dans un entretien exclusif accordé à Ndarinfo.com, Abdoulaye Diaw Chimère se souvient et livre quelques faits de son passage.