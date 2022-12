AAR Sénégal : Marieme Soda Ndiaye (aussi) claque la porte

30/12/2022 08:07

Après Abdourahmane Diouf, Marième Soda Ndiaye a démissionné de la coalition Aar Sénégal et du mouvement Oser l’avenir de Aissata Tall Sall. Elle l’a fait savoir sur sa page Facebook. « Chers Concitoyens, je viens par la présente informer l’opinion publique de ma démission du Mouvement Osez l’Avenir et de la Coalition Alternative pour une Assemblée de Rupture (AAR SÉNÉGAL). Mes chaleureux remerciements au Peuple sénégalais, à mes camarades du Mouvement Osez l’Avenir et à tous les membres de la Coalition AAR SÉNÉGAL pour leur soutien et encouragements. Au service du Peuple. Vive le Sénégal », a-t-elle posté.