AAR LUNU BOKK : la Forte mobilisation à la place de la Nation (vidéo)

​Un impressionnant dispositif sécuritaire a été déployé pour encadrer la manifestation. La sonorisation n’étant pas encore installée, l’ambiance est pour le moment assurée par les vuvuzela et les coups de sifflets.



Les membres de la plateforme "Aar Li Nu Bokk" se sont donnés rendez-vous, ce vendredi, aux Allées du centenaire. Les membres et sympathisants de ladite plateforme commencent à affluer sur les lieux. Et arrivent par petits groupes. Ce n’est pas encore la grande affluence. Mais, des leaders comme Guy Marius Sagna, professeur Malick Ndiaye sont déjà sur place.



Des membres de Y en a marre sont également présents. Actuellement, ce sont les vendeurs de drapelets aux couleurs du Sénégal et de sifflets qui se frottent les mains. Leurs articles se vendent comme de petits pains.