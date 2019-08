À la rencontre de Diary SOW, une élève hors norme

Diary Sow a imprimé de manière indélébile son nom sur l’histoire du Concours général. La désormais ex élève du Lycée scientifique d’excellence de Diourbel a réussi l’exploit d’être consacrée deux fois consécutivement, meilleure élève du Sénégal.





Si on était dans le domaine du sport, on aurait dit que Diary Sow a battu un record. Cette jeune demoiselle, Hal-Pulaar pur jus, désormais ex élève du lycée scientifique de Diourbel, est « double championne » de l’école sénégalaise.

Consacrée meilleure élève au Concours général en 2018, elle conserve son titre, en 2019. Un exploit jusque là inégalé, qui place la barre, désormais, haut…très haut. « Être la meilleure élève du Sénégal, et ceci deux fois de suite, c’est quelque chose de grandiose. J’éprouve un immense plaisir d’avoir réussi cela », se réjouit-elle.



Cette position au sommet de l’excellence ne l’a surprend guère. Chez Diary, il n’y a pas de hasard. Seul le travail paie. Elle y a cru, s’est donné les moyens et y est arrivée. « Je me suis retrouvée au bout du chemin avec ce statut de titre honorable de meilleure élève. Il n’y a aucun secret. Pour moi, les êtres humains ont toujours cette possibilité d’atteindre leur objectif s’ils le veulent », croit-elle.