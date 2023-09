À l'AG des Nations unies, le représentant burkinabè dénonce l'«l'hypocrisie» des Occidentaux

25/09/2023 09:55

Les débats se poursuivent à la 78e Assemblée générale des Nations unies, à New York. Ce samedi 23 septembre, le Burkina Faso a pris la parole par la voix de son ministre de la Fonction publique, Bassolma Bazié.