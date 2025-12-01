À Thiaroye, le devoir de mémoire plus vivant que jamais

01/12/2025

La cérémonie officielle de commémoration du 81ᵉ anniversaire du massacre de Thiaroye se tient ce lundi à Thiaroye, dans la banlieue de Dakar, sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye.





Ce massacre, survenu le 1er décembre 1944, avait coûté la vie à plusieurs dizaines de tirailleurs africains – anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale – tués alors qu’ils réclamaient le paiement de leurs soldes après leur retour en Afrique.





Le président sénégalais, qui a fait de cette date une journée nationale de mémoire et de reconnaissance, a réaffirmé son engagement pour faire toute la lumière sur ce drame. Il a renouvelé sa demande de déclassification des archives françaises liées à l’événement.





« La vérité historique ne se décrète pas, elle se découvre, excavation après excavation », a-t-il déclaré en octobre dernier, lors de la réception du Livre blanc sur le massacre.





Les résultats de fouilles archéologiques récentes confirment l’existence de sépultures réelles, parfois collectives, avec des indices de violences extrêmes, remettant en cause la version officielle de l’époque.





Depuis 2024, le gouvernement sénégalais a lancé plusieurs initiatives : création d’un mémorial à Thiaroye, d’un centre de recherche dédié aux tirailleurs, intégration de cet épisode dans les programmes scolaires, et baptême de rues en leur mémoire.



MS/NDARINFO







