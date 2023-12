À Saint-Louis, le Forum Mavil prône la durabilité des villes intermédiaires

14/12/2023 06:55

Le temps de trois jours, plusieurs nationalités d’Afrique subsaharienne et d’Europe cohabitent dans la ville de Saint-Louis au Sénégal. C’est à l’occasion d’un Forum sur les villes intermédiaires organisé par le programme Maîtrise et adaptation des villes intermédiaires au Sahel (Mavil) coordonné par la Française Zoé Vauquelin. Dans cette interview croisée accordée à AFRIK 21, elle évoque les défis actuels et futurs des territoires du Sahel, aux côtés d’Issagha Diagana, universitaire et conseiller en urbanisme du premier ministre de la Mauritanie, Séga Sow, inspecteur des Finances locales de la ville de Kayes au ministère mauritanien de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, ainsi que Taman Mhoumadi, jeune artiste franco-comorienne et formatrice aux questions climatiques.