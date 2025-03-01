À Saint-Louis, la libération de Mansour Faye divise l’opinion

L’ancien ministre du Développement communautaire et actuel maire de Saint-Louis, Mansour Faye, a été remis en liberté sous contrôle judiciaire après plusieurs mois de détention provisoire.



Une décision qui suscite des réactions partagées dans la ville tricentenaire.



Ses partisans ont salué la nouvelle comme une victoire et exprimé leur joie, estimant que cette issue était attendue. « Le maire de Saint-Louis est blanc comme neige », affirment-ils.



Mais d’autres voix s’élèvent pour dénoncer ce qu’elles qualifient de « justice à deux vitesses ».



Ces derniers appellent à ce que toute la lumière soit faite sur les rapports et dossiers mis en avant par les nouvelles autorités depuis leur prise de fonction.



