À Saint-Louis, des voix s’élèvent pour un dépistage régulier contre le cancer du sein

03/10/2025

La Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer (LISCA) a tiré la sonnette d’alarme sur le dépistage tardif du cancer du sein, un problème de santé publique majeur au Sénégal où 70 % des femmes concernées se présentent à des stades avancés de la maladie, réduisant considérablement leurs chances de survie.





Selon la LISCA, 1 836 nouveaux cas ont été diagnostiqués cette année, dont 976 décès. En ce mois d’octobre, consacré à la lutte contre le cancer du sein, les campagnes de sensibilisation s’intensifient.





À Saint-Louis, certaines femmes interrogées disent se faire dépister régulièrement, tandis que d’autres reconnaissent négliger cette démarche. Les professionnels de santé rappellent l’importance du dépistage précoce et de l’auto-palpation comme moyens efficaces de prévention et de réduction de la mortalité liée à cette maladie.



