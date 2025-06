À Diama, l’OMVS engage une réflexion régionale sur le climat et l’eau

Le Haut-Commissaire de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), Mohamed Abdel VETAH, a mis en avant mardi le caractère innovant et résilient du barrage de Diama, construit dans les années 1970 pour freiner la remontée de la langue salée dans le fleuve Sénégal, marquant la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie.



« Ce site symbolise la résilience et l’innovation de l’OMVS », a déclaré M. Vettah, en ouverture d’un atelier régional axé sur l’innovation, la résilience climatique et la prévention des inondations, coorganisé avec le Pôle mondial d’innovation de la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques (UGIH/CCNUCC).



Le Haut commissaire a rappelé les inondations inédites survenues l’an dernier, en soulignant que les États membres avaient pu y faire face grâce à la gestion concertée des barrages de Manantali et Diama.



Il a également défendu la nécessité de réinventer le modèle OMVS, dans un contexte de récurrence accrue des événements extrêmes dus au changement climatique.



« Cette rencontre s’inscrit dans notre volonté d’imaginer avec les communautés, les scientifiques, les jeunes et les partenaires, les perspectives de demain », a-t-il dit.



L’OMVS, déjà saluée comme un modèle international de gestion intégrée, veut aujourd’hui consolider ses acquis et initier des projets concrets, notamment dans les domaines de l’accès à l’eau potable, de l’énergie renouvelable et de l’emploi des jeunes et des femmes dans le bassin.



« L’un des thèmes majeurs, c’est justement la création d’opportunités économiques et d’emplois dans la région du fleuve », a-t-il conclu.