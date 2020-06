À Dakar, le port du masque sera obligatoire

Le port du masque devrait être obligatoire à Dakar. C’est ce qu’a appris la Rfm.



En effet, le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a demandé au Comité national de gestion des épidémies (Cnge) en rapport avec le Comité régional de gestion des épidémies (Crge) de Dakar, de se réunir, toute affaire cessante, pour proposer une stratégie spécifique de renforcement de la démarche de lutte dans la région de Dakar. Laquelle est l’épicentre du coronavirus au Sénégal avec 3/4 des cas recensés.



La source d’affirmer que le plan de riposte spécifique à la capitale sera dévoilé demain mardi. Et une des mesures fortes attendues va être le port systématique et généralisé du masque sur l’espace public. Mieux, il sera obligatoire et assorti d’une amende.



Jusque-là, cet outil de protection contre le virus n’était obligatoire que dans certains lieux publics comme les marchés et l’Administration.



Cependant, ces mesures devraient intervenir dans un contexte où on annonce l’assouplissement des mesures de l’état d’urgence. Le pays pourrait aller vers la levée progressive et maîtrisée du couvre-feu ainsi que l’ouverture des restaurants, des hôtels et des transports interurbains.



Avec Seneweb