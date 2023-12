8 morts dans une explosion à Conakry : Macky envoie une équipe médicale et de sapeurs-pompiers

19/12/2023 07:35

Le 18 décembre, une explosion d’une grande ampleur a secoué le principal dépôt de carburants de Conakry, provoquant plusieurs blessés, selon des sources médicales et des habitants



Face à cette situation d’urgence, le Président Macky Sall a réagi rapidement en donnant des instructions pour l’envoi immédiat d’une équipe médicale et de sapeurs-pompiers spécialisés à Conakry. Selon emedia, l’équipe de soutien, dépêchée sur ordre du président, est arrivée vers 13H30 par vol militaire. L’accueil a été assuré par l’Attaché militaire sénégalais en service au niveau de l’ambassade.



Par ailleurs, d’autres formes d’assistance sont actuellement à l’étude afin d’apporter toute l’aide possible à la suite de cette explosion dévastatrice. Les autorités sénégalaises restent mobilisées pour contribuer aux opérations de secours et de soutien aux victimes, démontrant ainsi la solidarité entre les nations en cas de catastrophes.