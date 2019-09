7e adjointe au maire : Fatou DIOUF remplace feu Balla GUÈYE

L’ombre de feu Balla GUÈYE la plané hier sur la troisième session ordinaire du conseil ordinaire du municipal. De vibrants hommages lui ont été rendus. Son implication dans la régularisation foncière de Ndioloffène et la mise en œuvre du Plan ACTING (Guet-Ndar) ont été mentionnées.



La conseillère Fatou DIOUF, responsable à l’Alliance pour la République (APR) prend place sa place suite à un vote organisé en marge de la session. Elle a obtenu 44 voix sur 55 enveloppes, 7 blanches et 2 nulles.



« Feuz », comme la surnomment ses proches a été installée par le Préfet Mariama TRAORÉ devant le conseil. L'Écharpe symbolique nouée, elle devra hériter de la lourde fonction déléguée de chargée du cadre de vie des domaines publics et privés de Saint-Louis.



