75 cas sur 78 : saint-louis, foyer principal de l’épidémie de FVR

04/10/2025

La région de Saint-Louis est désormais l’épicentre de l’épidémie de Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) au Sénégal, avec 75 des 78 cas confirmés au niveau national. Le dernier bilan du Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, daté du 3 octobre 2025, fait également état de 11 décès liés à la maladie.





Les districts de Richard-Toll (40 cas) et de Saint-Louis (32 cas) concentrent l’essentiel des contaminations, tandis que les districts de Podor et Pété comptent respectivement 2 et 1 cas. Sur l’ensemble des patients de la région, 45 sont déjà guéris, selon les autorités sanitaires.





En dehors de Saint-Louis, seuls trois autres cas ont été enregistrés: 2 cas dans la région de Louga (districts de Linguère et Keur Momar Sarr, tous deux guéris) et 1 cas à Matam (district de Thilogne, également guéri).





Le Ministère de la Santé appelle à la plus grande vigilance et au strict respect des mesures de prévention, tout en encourageant la collaboration avec les agents de santé et les relais communautaires.



