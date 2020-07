7 villas, 35 véhicules, terrains… : La grosse fortune du président Macky Sall ...

Nos confrères de Financial Afrik ont publié hier un article dans lequel il affirmait que le Président Macky Sall a fait sa déclaration de patrimoine pour la deuxième fois. Mais le site d'information économique est revenu quelques heures plus tard pour dire qu'il s'est trompé et que la déclaration de patrimoine publiée est en fait celle de 2012.



Et à travers ce texte, on découvre déjà qu’avant d’arriver au pouvoir, Macky Sall disposait d'un patrimoine impressionnant dont la provenance est sans doute matière à débat. Selon cet article, Macky Sall a 3 maisons à Dakar : 2 villas à Patte d’Oie et Niague et un terrain aux Almadies.



Il dispose également de deux villas à Saly Portudal, d’un appartement à Houston (Texas au Usa), d’un terrain de 9 ha à Sébikhotane (agrobusiness), et d’un terrain nu à Fatick.



Le tout sans oublier sa célèbre maison à Fenêtre Mermoz où il habite d’ailleurs. Si l’on en croit Macky Sall, cette villa fait partie des biens de l’entreprise familiale dénommée Société Civile Immobilière.



En termes de moyens automobiles, Macky Sall avait déclaré en 2012 qu’il disposait d’un parc de 35 véhicules destinés essentiellement aux activités de son parti, l’Apr.



Quant à la première dame, Marième Faye Sall, elle a deux villas, selon son mari de président. Une à Sacré cœur 3 (siège Apr) et l’autre à Comico III.



