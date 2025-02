7 blessés suite à un accident entre Saint-Louis et Louga

25/02/2025 12:58

Un grave accident de la route s’est produit dans la nuit du lundi 24 février 2025, à la sortie de Louga, en direction de Saint-Louis, près du village de Keur Bara Wade.



Un véhicule de type « sept places » a violemment percuté un arbre, faisant sept blessés, dont trois dans un état grave, selon des sources sécuritaires.



D’après les premiers éléments de l’enquête, le véhicule aurait perdu le contrôle avant de terminer sa course contre un arbre en bordure de route. La cause exacte de l’accident reste encore à déterminer, mais une vitesse excessive ou un problème mécanique pourraient être en cause.



Les secours sont rapidement intervenus pour évacuer les blessés vers l’Hôpital régional de Louga.



Parmi les sept victimes, trois souffrent de blessures graves nécessitant une prise en charge urgente, tandis que les quatre autres présentent des blessures légères.



RTS