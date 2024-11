7 arrêtés ministériels signés par Abdoulaye Saydou SOW pour octroyer des terrains à Farba NGOM

28/11/2024 12:53

L’ancien président Macky SALL a bien loti son griot attitré, Farba NGOM, dans le domaine foncier. Selon le quotidien Yoor-Yoor, Farba NGOM a acquis des domaines fonciers et parfois aurait utilisé le nom de Ismaïla NGOM pour le représenter. 7 arrêtés ministériels lui ont permis encore de détenir des domaines à Daga Kholpa dans la commune de Diass et à Bambilor.



Le 6 octobre 2023 l’arrêté n°032510 du ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique dirigé à cette époque par Abdoulaye Saydou SOW a octroyé à la société civile particulière, Kantong Investissement, représentée par Ismaïla NGOM, l’autorisation de lotir le lot n°4.567/MB, d’une superficie de 10 h, 28 a 67 ca à Daga Kholpa. A la même date, l’arrêté n°032511 attribue à la société particulière Wallu, représenté par Ismaïla NGOM l’autorisation de lotir le lot n° DKH 024 objet du titre foncier n° 4.568/MB, d’une superficie de 10 h.

Toujours à la même date, l’arrêté n° 032512 donne autorisation à la société civile immobilière SCI Sucre, représentée par Ismaëla NGOM, de lotir le lot n°DKH-02 objet du titre foncier n° 4.569/MB, d’une superficie de 10 h 99 ares 88ca à Daga Kholpa.



Le 6 octobre 2023 encore, l’arrêté ministériel n°032513 portant autorisation de lotir le lot n° DKH-06 objet du titre foncier 4.572/MB, d’une superficie de 10 h à Daga Kholpa puis rédigé pour le compte de la Société civile particulière SCO Haba, représentée encore pas Ismaïla NGOM.



L’arrêté n°032516 donne autorisation à la société civile immobilière Haba de lotir le lot n° DBN 66 objet du titre foncier n°20.774/R d’une superficie de 7 h 95 ares 22 ca à distraire du TFn°14.337 à Bambilor. L’arrêté n°032515, portant autorisation de lotir le lot n0 DBN20 objet du titre foncier n°20.773/R, d’une superficie de 10 h 12 ares et 48 ca à distraire du TF n°14.337/R à Bambilor puis rédigé pour le compte de la société civile immobilière Haba et représentée par Ismaïla NGOM.



L’arrêté n°032514 portant autorisation de lotir le lot n° FKH-017 objet du Titre foncier n°4.573/MB d’une superficie de 4 h 96 ares et 39 ca à Daga Kholpa attribué à Mouhamadou NGOM ou Farba NGOM. Même cas de figure dans les lotissements BOA où la société immobilière Haba obtient 16322 m² et dont le coût total est 13 milliards de FCFA. Ce terrain est réparti en 64 lotissements qui appartiendraient à Farba NGOM à travers sa société Haba.



WALF