53 cas communautaires à Saint-Louis : Mansour FAYE alerte sur les "dangers" du "relâchement"… (vidéo)

Cinquante-trois cas communautaires signalés dans la Commune et plus d’une centaine dans la région. Une propension dangereuse qui pousse le maire de Saint-Louis a mobilisé, samedi, les notabilités religieuses, les acteurs économiques et le mouvement associatif autour de réflexions sur une démarche à entreprendre pour freiner l’expansion de la pandémie dans la vieille ville.



« Nous sommes restés plusieurs jours sans cas de contamination. Si la pandémie a progressé, c’est parce qu’il y a relâchement de la part des populations. Nous allons vers un danger. Il nous faut en prendre conscience », a indiqué Mansour FAYE.



L’édile insiste dès lors sur le respect des mesures barrières dont la distanciation, le lavage des mains, et la cession des mouvements inutiles. Pour le maire, « l’acception et l’appropriation par les populations est une difficulté qu’il faut régler ». « Il est inacceptable que, face à cette situation, les citoyens de Saint-Louisiens sortent sans porter pas le masque », a-t-il ajouté.